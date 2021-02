La Niña atingiu o pico, mas os impactos continuam

O evento La Niña 2020-2021 já passou pelo seu pico, mas os impactos nas temperaturas, precipitação e padrões de tempestade continuam, de acordo com uma nova atualização da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Apesar da influência geral do resfriamento dos eventos La Niña, espera-se que as temperaturas no continente fiquem acima do normal na maior parte do globo em fevereiro-abril de 2021.

La Niña parece ter atingido o pico em outubro-novembro como um evento de força moderada. Há uma probabilidade de 65% de que persista durante fevereiro-abril, com 70% de chance de que o Pacífico tropical retorne às condições neutras do ENSO na temporada de abril-junho de 2021, de acordo com a atualização El Niño-La Niña da OMM .

La Niña refere-se ao resfriamento em grande escala das temperaturas da superfície da porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial, associado a alterações na circulação atmosférica tropical, nomeadamente ventos, pressão e precipitação. Geralmente tem impactos opostos sobre o tempo e o Clima em relação ao El Niño, que é a fase quente do chamado El Niño-Oscilação Sul (ENSO) “El Niño e La Niña são os principais motores do sistema climático da Terra. Mas todos os eventos climáticos de ocorrência natural agora ocorrem no contexto da mudança climática induzida pelo homem, que está aumentando as temperaturas globais, exacerbando as condições meteorológicas extremas, afetando os padrões de chuvas sazonais e complicando a prevenção e gestão de desastres “, disse o secretário-geral da OMM, Professor Petteri Taalas.

“Graças à nossa capacidade de prever os eventos La Niño e El Niño com antecedência, a comunidade da OMM pôde fortalecer seu apoio aos governos, às Nações Unidas e às partes interessadas em setores sensíveis ao clima para mobilizar os preparativos e salvar vidas”, disse ele.

La Niña tem um efeito de resfriamento global temporário. Mas isso não foi suficiente para evitar que 2020 fosse um dos três anos mais quentes já registrados. Os efeitos do La Niña e do El Niño na temperatura média global são normalmente mais fortes no segundo ano do evento, mas ainda não se sabe até que ponto o atual La Niña influenciará as temperaturas globais em 2021.

Atualização do clima sazonal global

El Niño e La Niña são os principais, mas não os únicos, fatores climáticos. A atualização do clima sazonal global (GSCU – Global Seasonal Climate Update, em inglês) da OMM incorpora influências de todos os outros principais fatores climáticos, como a Oscilação do Atlântico Norte, a Oscilação Ártica, o Dipolo do Oceano Índico e outros padrões de teleconexão.

As perspectivas sazonais da GSCU são usadas para apoiar o planejamento pelas Nações Unidas e outros parceiros em setores humanitários e sensíveis ao clima.

Exceto em algumas áreas pequenas, espera-se que as temperaturas da terra acima do normal dominem em todos os lugares para fevereiro-abril de 2021, de acordo com o último GSCU, com base nas previsões dos Centros Produtores Globais de Previsões de Longo Prazo da OMM.

As maiores probabilidades de temperaturas acima do normal ocorrem no oeste, centro e leste da Ásia e na metade sul da América do Norte. Temperaturas acima do normal também são prováveis ​​em grande parte das altas latitudes ao norte (exceto no noroeste da América do Norte), partes do sul, centro e leste da América do Sul e regiões equatorial e norte da África.

Temperaturas abaixo do normal são mais prováveis ​​no norte da América do Sul.

A previsão de precipitação para fevereiro-abril de 2021 é consistente com os efeitos típicos do La Niña nos climas regionais. Isso inclui maiores chances de condições excepcionalmente úmidas em grande parte do Sudeste Asiático, Austrália e norte da América do Sul e nas ilhas da Melanésia.

A África do Sul também pode ter chuvas acima do normal. Há um aumento da probabilidade de precipitação acima do normal (possivelmente como neve) em grande parte do Hemisfério Norte, ao norte de cerca de 45°N, onde a oscilação ártica negativa em curso está influenciando os padrões climáticos.

É provável que a precipitação fique abaixo do normal em grande parte da Ásia Ocidental e Central, e ao longo de cerca de 30°N na Ásia Oriental, bem como em partes do Grande Chifre da África, partes da África Central, latitudes subtropicais da América do Norte, ilhas na Polinésia e algumas partes do sudeste da América do Sul, de acordo com o GSCU.

Impactos Regionais

A análise a seguir é desenvolvida usando resultados da Atualização Global Sazonal do Clima da OMM, Fóruns de Perspectiva do Clima Regional e Centros Climáticos Regionais da OMM. Enquanto as regiões tropicais foram visivelmente influenciadas pelo La Niña, outras regiões foram influenciadas por uma mistura de outros fatores climáticos, como a fase negativa da Oscilação Ártica desde dezembro de 2020.

África Oriental

A importante temporada de “chuvas curtas” de outubro a dezembro da África Oriental viu quantidades misturadas de chuvas em toda a região, com condições geralmente mais secas observadas no norte e leste, e condições mais úmidas ou mais próximas do normal observadas no sul e oeste da região, de acordo com o Centro de Previsão e Adaptação ao Clima IGAD (ICPAC). Padrões mistos de chuvas também são previstos de fevereiro a abril.

África do Sul

Muitas partes da África Austral tiveram chuvas acima da média. A exceção significativa a isso são partes de Moçambique e Madagascar que tiveram pouca ou nenhuma chuva.

Ásia Central

A Ásia Central geralmente recebe a maior parte de sua precipitação anual na primeira metade do ano. Nos últimos 3 meses, muitas partes da Ásia Central experimentaram chuvas abaixo do normal e as últimas perspectivas do GSCU para os próximos três meses indicam que chuvas abaixo do normal são novamente prováveis.

Sudeste da Ásia

Grandes partes do Sudeste Asiático mostraram uma resposta típica de La Niña com totais de chuva significativamente acima do normal nos últimos meses. É provável que essa tendência continue, principalmente no leste da região.

Ilhas do Pacífico Central

As ilhas do Pacífico Centro-Ocidental, incluindo Papua Nova Guiné, Kiribati, Tuvalu e as Ilhas Cook do Norte, experimentaram condições extremamente secas nos últimos meses.

América do Sul (norte do equador)

Os totais de precipitação na região como um todo têm sido muito mistos, com as áreas equatoriais orientais observando bem acima dos totais de precipitação normais e as áreas equatoriais ocidentais observando abaixo do normal.

As previsões sazonais globais destacam chuvas acima do normal de fevereiro a abril para grande parte desta região.

América do Sul (sul do equador)

Grande parte desta região viu chuvas abaixo do normal nos últimos meses, com o Uruguai, o Brasil central e o norte da Argentina tendo chuvas significativamente abaixo do normal. A última previsão sazonal global sazonal indica que esta tendência deve continuar.

Observado outubro-novembro-dezembro 2020 temperatura próxima à superfície e anomalias de precipitação em relação a 1981-2010. (Fonte: US Climate Prediction Center).

A Organização Meteorológica Mundial é a voz autorizada do Sistema das Nações Unidas em tempo, clima e água. Para mais informações, contate: Clare Nullis, oficial de mídia: Email [email protected]

Sobre a Climatempo

Com solidez de 30 anos de mercado e fornecendo assessoria meteorológica de qualidade para os principais segmentos, a Climatempo é sinônimo de inovação. Foi a primeira empresa privada a oferecer análises customizadas para diversos setores do mercado, boletins informativos para meios de comunicação, canal 24 horas nas principais operadoras de TV por assinatura e posicionamento digital consolidado com website e aplicativos, que juntos somam 20 milhões de usuários mensais.

Em 2015, passou a investir ainda mais em tecnologia e inovação com a instalação do LABS Climatempo no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). O LABS atua na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes. Principal empresa de consultoria meteorológica do país, em 2019 a Climatempo uniu forças com a norueguesa StormGeo, líder global em inteligência meteorológica e soluções para suporte à decisão.

A fusão estratégica dá à Climatempo acesso a novos produtos e sistemas que irão fortalecer ainda mais suas competências e alcance, incluindo soluções focadas nos setores de serviços de energia renovável. O Grupo segue presidido pelo meteorologista Carlos Magno que, com mais de 35 anos de carreira, foi um dos primeiros comunicadores da profissão no país.