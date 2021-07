La Femme lança coleção “Sophie Èdit”

A Coleção “Sophie Edit”, da marca La Femme, traz modelos super confortáveis com diferentes detalhes e cores para a primavera/verão 2022. Inspirados nas tendências de moda ao redor do mundo, as tiras trançadas, modelos com diferentes pedrarias e uma gama de cores (lilás, laranja, pink, amarelo, dourado, prata, azul e rosê) marcam presença na nova coleção e inspiram as composições e looks para a próxima estação. O destaque também fica para os saltos baixos, que, a pedido das clientes, voltaram com tudo.

“Com a pandemia e o isolamento social, a tendência no vestuário e calçados segue a linha do conforto e praticidade. São modelos versáteis que facilmente transitam entre o homewear e o streetwear, possibilitando às mulheres criarem looks para uma vida mais dinâmica entre um trabalho home office e compromissos externos”, descreveu a diretora da marca, Silvia Barboza.

A La Femme aposta em três fortes tendências para a nova estação, cores vibrantes e metalizados, candy colors e tiras conhecidas como “Tressê” (trançado) que remetem a um estilo mais artesanal e muito delicado para os calçados.

Os modelos desta coleção podem ser adquiridos via e-commerce ou WhatsApp. O valor das sandálias varia entre R$ 129,90 a R$ 239,90. O e-commerce disponibiliza frete grátis nas compras acima de R$ 350,00 e a primeira troca é grátis.

LA FEMME

A La Femme é referência no segmento de calçados flats com pedrarias no Brasil. Com um parque fabril de 2.500 m², a marca produz para mais de 1.000 lojas multimarcas em todos os estados do Brasil e no mundo, como África do Sul, Bolívia, Colômbia, República Dominicana, Equador, Emirado Árabes Unidos, Estados Unidos, Paquistão e Paraguai. Com produção diária de 1.500 pares, a La Femme já produziu e distribuiu mais de 3,5 milhões/pares no mercado nacional e internacional.