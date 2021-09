‘La Casa de Papel’ alcança 13,8 milhões de pessoas no digital

A temporada 5 de ‘La Casa de Papel’ chegou na Netflix no dia 03 de setembro com seus primeiros cinco episódios e prometeu um final bombástico em 03 de dezembro, quando estreiam os outros cinco episódios finais. Só com essa primeira leva dos episódios, o volume de buscas pela série cresceu 2021%, no dia da estreia, se comparada à média dos últimos 30 dias, atingindo mais de 20 mil pesquisas no Google. Esses foram alguns dos dados coletados pela Decode, empresa de client acquisition e consulting do grupo BTG Pactual, confira mais alguns nos parágrafos abaixo!

O volume de buscas por ‘La Casa de Papel’ foi tão impressionante que conseguiu superar o TOP 5 séries mais queridinhas do brasileiro de agosto de 2021, no mesmo quesito:

Titans (superou em 9900%)

Cowboy Beebop (superou em 9800%)

Manifest (superou em 9800%)

American Horror Story (superou em 9700%)

What If (superou em 9700%)

No Twitter, o assunto ‘La Casa de Papel’ entrou para os trending topics em 33 países, incluindo o Brasil, onde a série foi mencionada em 142.400 tweets entre os dias 02 e 08 de setembro. Os comentários na plataforma são, em sua maioria, positivos: 28% dos usuários afirmaram terem chorado assistindo o volume 1, enquanto 18% elogiaram a série, 16% desaprovaram o começo do desfecho, 12% estão ansiosos com o volume 2, 12% reclamaram de spoilers na internet, 10% afirmaram que ainda irão assistir e, por fim, 4% confirmaram que estão reassistindo a série toda.

Obviamente, os ladrões mais famosos da Espanha também foram pauta e os personagens mais comentados no Twitter foram: Tóquio, com 31% das menções, seguida de Rio, com 29% das menções, Arturo e Nairobi, ambos com 10% das menções, Professor, com 7% das menções e, por fim, Berlim, com 6% das menções.

Diante da estreia tão esperada, os usuários do Facebook reagiram, em sua maioria, de maneira sarcástica (42%), enquanto 32% demonstraram amor, 16% demonstraram tristeza, 3% ficaram surpresos e 2% manifestaram raiva. Se você ficou curioso para saber o motivo de tanta risada, saiba que isso se deve a versão erótica feita no Brasil livremente inspirada na série, que chegou a ganhar 6 troféus no Prêmio Sexy Hot em 2019, considerado o ‘Oscar’ da categoria. A matéria sobre a versão em questão, alcançou 216 mil pessoas no digital, se tornando a notícia com maior engajamento sobre ‘La Casa de Papel’.

O grande fenômeno mundial da Netflix, La Casa de Papel já entrou em contagem regressiva para a chegada de sua quinta e última parte. Enquanto isso, já podemos começar criando teorias sobre o futuro do grupo de assaltantes!

