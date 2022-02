Kurt Cobain 55: “Smells like teen spirit”, mais tocada e gravada

Kurt Cobain, líder da banda de rock Nirvana, completaria 55 anos, neste domingo, dia 20. O vocalista e guitarrista morreu no auge da fama, em 1994, aos 27 anos, a mesma idade de outros ícones da música como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones e Amy Winehouse. Um levantamento especial do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre os seus arquivos musicais mostra a expressão da sua música nos últimos cinco anos.

“Smells like teen spirit”, que revelou a banda e o estilo grunge para o mundo, foi a sua música mais gravada por outros intérpretes. A canção de autoria de Kurt Cobain, ao lado de David Grohl e Chris Novoselic, lidera o ranking, seguida por “Come as you are” e “Lithium”, na segunda e terceira posições, respectivamente.

Outra curiosidade é que essas três músicas também ficaram nessas mesmas posições no ranking das mais tocadas, nos últimos cinco anos, nos principais segmentos de execução pública no Brasil. Neste período, mais de 65% do que foi distribuído em direitos autorais de execução pública para Kurt foram provenientes dos segmentos de Streaming de música, Rádio, Música ao vivo e Shows. Quando suas músicas são tocadas no Brasil, seus herdeiros continuam a receber os direitos autorais por 70 anos após a sua morte, como determina a lei do direito autoral brasileira (9.610/98).

Kurt Cobain tem 126 músicas e 273 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. O artista nasceu a 20 de fevereiro de 1967 e morreu no dia 5 de abril de 1994.

Ranking das músicas de Kurt Cobain mais gravadas por outros intérpretes

1 – Smells like teen spirit – David Grohl / Chris Novoselic / Kurt Cobain

2 – Come as you are – Kurt Cobain

3 – Lithium – Kurt Cobain

4 – All apologies – Kurt Cobain

5 – Polly – Kurt Cobain

About a girl – Kurt Cobain

6 – Penny royal tea – Kurt Cobain

7 – On a plain – Kurt Cobain

8 – Heart shaped box – Kurt Cobain

9 – Drain you – Kurt Cobain

Rape me – Kurt Cobain

10 – In bloom – Kurt Cobain

Ranking das músicas de autoria de Kurt Cobain mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

1 – Smells like teen spirit – David Grohl / Chris Novoselic / Kurt Cobain

2 – Come as you are – Kurt Cobain

3 – Lithium – Kurt Cobain

4 – About a girl – Kurt Cobain

5 – In bloom – Kurt Cobain

6 – All apologies – Kurt Cobain

7 – Heart shaped box – Kurt Cobain

8 – Polly – Kurt Cobain

Panini – Oladipo O Omishore / Lil Nas X / Kurt Cobain / Den Z / Cosby Hugh

9 – Rape me – Kurt Cobain

10 – You know you’re right – Kurt Cobain