Krav Maga não é apenas para soldados

Você já teve a sensação de que algo ruim poderia ter acontecido em uma situação possivelmente perigosa, mas felizmente, não aconteceu? Sentir-se impotente pelo menos uma vez na vida já é suficiente para decidir fazer algo a respeito, e é aí que entra o treinamento do Krav Magá. Confira abaixo 5 benefícios que o Krav Magá pode trazer, de acordo com Avigdor Zalmon, presidente da Federação Internacional de Krav Magá e responsável pelo ensino da arte no Estado de São Paulo.

1- Treinamento mental para ajudar o físico: a preparação mental é tão vital quanto a física. Se você não está pronto para se defender em todos os momentos de sua vida, pode entrar em pânico facilmente e perder o controle sobre uma situação perigosa. O treinamento mental também ensina a mudar sua reação em um cenário difícil, a suportar a dor causada pelo confronto e a reconhecer possíveis circunstâncias perigosas.

2- Capacidade de lidar com situações difíceis: parte do treinamento consiste em simular situações reais de perigo que podem acontecer no dia a dia. Cada um dos exercícios praticados na aula aciona seus instintos de sobrevivência e ensina a tomar decisões rápidas e corretos sob pressão, e melhorar a maneira de reagir à ameaça para que você volte inteiro e ileso para sua cada.Dessa forma, você vai melhorar não apenas a resistência física, mas também a capacidade de reconhecer os perigos e adotar a melhor técnica para se defender.

3- Aumento da autoconfiança: o Krav Maga ajuda você a conhecer melhor seu corpo e suas habilidades. Depois de aprender como reagir a situações perigosas, você notará como, automaticamente, aplica as mesmas estratégias a circunstâncias diárias não ameaçadoras.

4- Além de defender a si mesmo, você defende seus entes queridos: a técnica de autodefesa oferece instruções para defender as pessoas ao seu redor de possíveis agressores. Não importa a situação, se estiver acompanhado, terá que defender também a segunda pessoa, seja desarmando ou neutralizando o agressor.

5- Conhecer novos amigos: um benefício fantástico do Krav Magá é que ele ajuda a criar um vínculo com novas pessoas que podem ter passado pelas mesmas experiências ou que não querem mais ser vítimas. Iniciando os treinamentos, você faz parte de uma grande família.

“A eficiência da técnica de Krav Maga na hora de se proteger se deve à combinação dos movimentos de defesa e ataque realizados simultaneamente. Cada ação feita pelo agressor possui uma reação correspondente para detê-lo e revidar até que você esteja livre para da agressão. Através dos treinos da Federação Internacional de Krav Magá, você vai aprender a se defender, superar o medo da violência e do bullying, recuperar sua autoestima e autoconfiança e andar mais seguro na rua”, conclui Zalmon.