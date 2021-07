Kit ‘Faça em Casa’ do Bob’s também no delivery

O Bob’s lança o kit Faça em Casa em delivery para seus clientes. A partir deste mês, o consumidor pode pedir os insumos congelados da marca para montar deliciosos sanduíches do Bob’s em casa.

O kit, que cria um momento divertido com a família, é composto por 6 unidades de hambúrgueres 100% carne bovina, 6 conjuntos de pães (coroa e base), fatias de queijo e 200g do famoso molho Big Bob.

“Nós acompanhamos os pedidos delivery aumentarem bastante no último ano, por outro lado também vimos o público compartilhando aventuras em sua cozinha nas redes sociais. O sanduíche faz parte de muitos destes momentos, por isso, estamos oferecendo aos nossos clientes a possibilidade de fazerem os sanduíches do Bob´s em suas casas, recriando-os à sua maneira. Esta é uma iniciativa da marca para gerar experiência aos nossos consumidores, de forma que eles criem bons momentos em família”, conta Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Bob´s.

“Além de criar um momento de entretenimento para toda a família, o kit Faça em Casa terá um preço bastante atrativo. Nós esperamos que o kit represente de 10 a 15% das vendas do delivery”, revela Raquel.

O kit Faça em Casa está disponível no Chama o Bob’s e principais plataformas delivery com preço sugerido de R$ 54,90, podendo sofrer alteração de acordo com a loja.