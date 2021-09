Kit de luxo para celebrar o Dia do Alfaiate

Uma das profissões mais antigas na história e que possui, ainda hoje, forte presença no mercado de consumo voltado para moda e lifestyle tem um dia para chamar de seu: em 06 de setembro comemoramos o Dia do Alfaiate.

Em homenagem à data, a Camargo Alfaiataria junto com o vinho Don Melchor, da vinícola Concha y Toro, reuniram suas principais características em comum – como a dedicação, excelência e minucia na produção de seus produtos – para oferecer uma caixa exclusiva composta pelo rótulo do altamente premiado vinho, além de um gift card para confecção de camisa sob medida, par de abotoaduras e ainda uma gravata. É possível adquirir essa caixa especial na própria loja pelo valor da de R$ 2.980.

Essa parceria é resultado da percepção do quanto a história de produção do vinho Don Melchor e o processo de uma alfaiataria possuem fortes similaridades. Um vinho desse porte oferece toda exclusividade em seu consumo, assim como a oportunidade em se ter uma peça de roupa feita sob medida. O enólogo responsável por Don Melchor, Enrique Tirado, realiza um trabalho muito cuidadoso no processo que requer respeito ao tempo certo de colheita das uvas feito manualmente. Algo que também nos lembra o trabalho artesanal, delicado e exclusivo realizado na Camargo Alfaiataria. O que ambos almejam? Excelência expressada no produto final oferecido.

Sobre Don Melchor

A cada ano, o enólogo Enrique Tirado percorre o vinhedo, provando fileira por fileira e checando a maturação dos cachos para definir o momento exato no qual a uva deve ser colhida. A vindima de Don Melchor é determinada após a degustação e a realização de análises específicas na uva. As frutas são colhidas manualmente, entre meados de abril e princípio de maio e apenas aquelas bagas de uva maduras, intactas e saudáveis são selecionadas para a fermentação em tanques de aço inoxidável. Cada seção homogênea é vinificada separadamente, com especial cuidado com a temperatura e as remontagens de cada tanque. A cor e os taninos são extraídos do bagaço e das sementes da uva através de uma delicada maceração. Após a fermentação, o bagaço juntamente com as sementes é prensado para preservar a máxima qualidade dos taninos da uva. Uma nova safra de Don Melchor nasce quando é definida a proporção dos distintos Cabernet Sauvignon, provenientes dos diversos lotes do vinhedo, que formarão o blend final, podendo chegar a representar 60 a 70% do vinho total.

Alguns anos, pequenas porcentagens de Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot são adicionadas para entregar complexidade e elegância ao blend final. Assim, todos os anos no povoado de Lamarque, Bordeaux, na França, o enólogo Enrique Tirado se reúne com Eric Boissenot – filho do renomado consultor bordalês Jacques Boissenot – para degustar em torno de 150 lotes do vinhedo, selecionando apenas aqueles que, na proporção exata, definirão uma nova safra de Don Melchor. Uma vez definida a mescla, a nova safra de Don Melchor é transferida para barris de carvalho francês dos bosques de Allier, Tronçais e Nevers. Cerca de dois terços dos barris são novos e o terço restante já foi usado anteriormente. Após um período de 14 a 15 meses, o vinho é engarrafado e continua seu envelhecimento por mais um ano, desenvolvendo assim a complexidade e a elegância próprias de Don Melchor.

Sobre João Camargo e Camargo Alfaiataria

João Camargo começou a sua paixão pela alfaiataria masculina aos 11 anos, trabalhando com seu pai Sempre acreditou no mercado de moda masculina, reconhecendo seu valor, investindo no conhecimento de moda e na modernização do homem atual.

Atualmente, sua marca é conhecida como uma das mais conceituadas no segmento de alto luxo do país.

Fundada em 2005, a Camargo constrói uma história de sucesso a cada ano. Comandada pelo alfaiate João Camargo, a missão da marca é sempre olhar para o futuro e transformar o comportamento do homem contemporâneo. Através do handmade e do compromisso com a excelência, cria coleções sofisticadas e é considerada a melhor marca masculina do Brasil.