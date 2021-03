Kit alimentação entregue nas escolas municipais

As escolas municipais de Santa Bárbara d´Oeste estão entregando nesta semana os kits alimentação para as famílias dos alunos matriculados que manifestaram interesse por meio de cadastro. A entrega está seguindo rigorosamente o protocolo sanitário, com distanciamento social, álcool gel, uso de máscara e aferição de temperatura. Junto com os alimentos as famílias recebem um folheto de higienização elaborada pelo Setor de Alimentação Escolar.

Compõe o kit deste mês uma dúzia de ovos, um pacote de leite em pó, dez pãezinhos e 1 litro de yogurte. O “kit alimentação” é composto por produtos adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O objetivo é suplementar a nutrição das crianças em casa, enquanto não há o fornecimento de merenda escolar para todos os alunos, devido ao escalonamento das aulas presenciais. Atualmente 11.190 famílias estão recebendo o kit. A entrega é mensal.

Em 2020, a Secretaria de Educação entregou cerca de 87 mil kits alimentação para 11 mil famílias de alunos matriculados nas escolas municipais que manifestaram interesse. Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade escolar em que o aluno está matriculado.