KISS anuncia novas datas para os shows no Brasil

A Mercury Concerts, responsável pela turnê “KISS, End Of The Road World Tour”, em conjunto com a banda e seus representantes, vêm a público informar que, os shows da tour no Brasil serão novamente reagendados para o meses de Abril e Maio de 2022, haja vista que a pandemia do coronavírus persiste e, as autoridades públicas, ainda mantêm restrições a aglomerações neste momento. Neste cenário, é inevitável o novo adiamento dos shows para as seguintes datas: – Porto Alegre/RS, 26/04/2022 (terça-feira) – local a ser definido – Curitiba/PR, 28/04/2022 (quinta-feira) – Pedreira Paulo Leminski – São Paulo/SP, 30/04/2022 (sábado) – Allianz Parque – Ribeirão Preto/SP, 01/05/2022 (domingo) – Arena Eurobike Destacamos que todos os ingressos adquiridos serão válidos para as novas datas ora anunciadas, não havendo necessidade de troca/substituição de nenhum ingresso. Nota de Esclarecimento A produtora Mercury Concerts, responsável pela turnê “KISS, End Of The Road World Tour” e pela produção da apresentação em São Paulo, vem a público esclarecer que o novo adiamento dos shows ocorreu para viabilizar a realização dos eventos, haja vista a impossibilidade de serem produzidos em outubro do corrente ano, em virtude da pandemia de coronavírus, cujos efeitos persistem, inclusive com a proibição de aglomeração de pessoas por parte do Poder Público. A propósito, tratando-se de evento adiado em razão da pandemia de coronavírus, por força de lei, não haverá reembolso de valores de ingressos, senão vejamos o artigo 2º, caput, inciso I, § 9º da Lei nº 14.046/2020 (disponível no link oficial: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14046.htm): Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou (…) § 9º O disposto neste artigo aplica-se aos casos em que o serviço, a reserva ou o evento adiado tiver que ser novamente adiado, em razão de não terem cessado os efeitos da pandemia da covid-19 referida no art. 1º na data da remarcação originária, e aplica-se aos novos eventos lançados no decorrer do período sob os efeitos da pandemia da covid-19 que não puderem ser realizados pelo mesmo motivo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)” Por oportuno, impõe registrar que será garantido o direito à meia-entrada a todos os consumidores que adquiriam ingressos nesta modalidade, desde que comprovem que na data original do show, ou seja, em 16/05/2020, possuíam esse direito. Quanto aos demais shows (Ribeirão Preto, Porto Alegre e Curitiba), os consumidores deverão entrar em contato com as produtoras e ticketeiras abaixo, para maiores informações: Porto Alegre, produtora Opus Entretenimento, ticketeira (https://uhuu.com) Curitiba, produtora Opus Entretenimento, ticketeira (https://uhuu.com) Ribeirão Preto, produtora BConcerts, ticketeira (https://uhuu.com)* *Recordamos que – em relação ao show de Ribeirão Preto/SP – houve a substituição da ticketeira “Ingresso Rápido” pela “Uhuu”, em razão de questões logísticas naquela cidade. Mercury Concerts SERVIÇO PORTO ALEGRE: Data: 26 de abril de 2022, terça-feira Local: a ser definido Abertura dos portões: 16h Horário do Show: 21h

Classificação etária: 0 a 15 anos – entra acompanhado dos pais ou responsável Acima de 16 anos – entra sozinho INGRESSOS: *Ingresso Solidário (40% de desconto): válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. CADEIRA SUPERIOR 3º Lote: Meia-entrada: R$ 220,00 l Ingresso Solidário: R$264,00 CADEIRA GOLD 2º Lote: Meia-entrada: R$ 265,00 l Ingresso Solidário: R$318,00 CADEIRA GRAMADO 2º Lote: Meia-entrada: R$ 350,00 l Ingresso Solidário: R$420,00 3º Lote: Meia-entrada: R$ 390,00 l Ingresso Solidário: R$468,00 PISTA PREMIUM 3º Lote: Meia-entrada: R$ 440,00 l Ingresso Solidário: R$528,00 4º Lote: Meia-entrada: R$ 480,00 l Ingresso Solidário: R$576,00 Valores inteiros: Cadeira Superior: 1º lote R$340,00 2º lote R$390,00 3º lote R$440,00. Cadeira Gold: 1º lote R$480,00 2º lote R$530,00. Cadeira Gramado: 1º lote R$620,00 2º lote R$700,00 3º lote R$780,00. Pista Premium: 1º lote R$720,00 2º lote R$800,00 3º lote R$880,00 4º lote R$960,00 – Clientes Porto Seguro: 50% de desconto. Válido para titular e um acompanhante. Vendas na na internet via código de validação; – Clube do Assinante ZH: 40% de desconto. Válido para sócios do Clube do Assinante RBS para os demais ingressos; – Ingresso Solidário: 40% de desconto. Válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. – Cartões Zaffari e Bourbon Card: 40% de desconto. Válido para titular e um acompanhante;

– Desconto para Clientes Clube OPUS. Válido para todos os setores. 60% de desconto. *Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; ** Ponto de venda sujeito à taxa de conveniência; *** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul :

– IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

– ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br

– PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

– JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016 , acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

– JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

– APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna.

– DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano. *****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. CANAL DE VENDA OFICIAL: Site: www.uhuu.com Atendimento: [email protected] Parcelamento: 3x sem juros até a data do evento. De 4x até 10x com juros até a data do evento. CURITIBA: Data: 28 de abril de 2022, quinta-feira Local: Pedreira Paulo Leminski Endereço: Parque das Pedreiras – R. João Gava, 970 – Abranches (PR) Abertura dos portões: 15h Horário do Show: 20h

Classificação etária: 0 a 15 anos – entra acompanhado dos pais 15 a 18 anos – entra acompanhado de um responsável maior de 18 anos Acima de 18 anos – entra sozinho INGRESSOS: *Ingresso Solidário (50% de desconto): válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. CAMAROTE 3º Lote: Meia-entrada: R$ 370,00 l Ingresso Solidário: R$370,00 PISTA 3º Lote: Meia-entrada: R$ 240,00 l Ingresso Solidário: R$240,00 4º Lote: Meia-entrada: R$ 270,00 l Ingresso Solidário: R$270,00 5º Lote: Meia-entrada: R$ 300,00 l Ingresso Solidário: R$300,00 PISTA PREMIUM 3º Lote: Meia-entrada: R$ 520,00 l Ingresso Solidário: R$520,00 4º Lote: Meia-entrada: R$ 560,00 l Ingresso Solidário: R$560,00 Valores inteiros Camarote: 1º lote R$ 580,00 2º lote R$ 660,00 3° lote 740,00 Pista: 1º lote R$ 360,00 2º lote R$ 420,00 3º lote R$ 480,00 4º lote R$ 540,00 5º lote R$ 600,00 Pista Premium: 1º lote R$ 880,00 2º lote R$ 960,00 3º lote R$ 1.040,00 4º lote R$ 1.120,00 – Ingresso Solidário: 50% de desconto. Válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. – Sócios OAB: 50% de desconto. – Cartão Live Curitiba: 50% de desconto. – Sócios Coritiba: 50% de desconto. – Clube Gazeta do Povo: 50% de desconto. – Desconto para Clientes Clube OPUS. Válido para todos os setores. 60% de desconto. **A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais em Curitiba : – 50% de desconto para idosos (com idade igual ou superior a 60 anos), mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto; – 50% de desconto para estudantes, mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES ou entidades filiadas; – 50% de desconto para professores, mediante apresentação da Carteira de Identificação; – 50% de desconto para pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; – 50% de desconto para jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade. CANAL DE VENDA OFICIAL: Site: www.uhuu.com Atendimento: [email protected] Parcelamento: 3x sem juros até a data do evento. De 4x até 10x com juros até a data do evento. SÃO PAULO Data: 30 de abril de 2022, sábado Local: Allianz Parque Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca (SP) Abertura dos portões: 16h Horário show do Kiss: 21h Classificação etária: 14 (quatorze) anos desacompanhados. Menores de 14 (quatorze) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial. Valores: Setor Inteira Meia Pista Premium R$720,00 R$360,00 Pista R$380,00 R$190,00 Cadeira Nível 1 R$480,00 R$240,00 Cadeira Nível 2 R$300,00 R$150,00 PARCELAMENTO EM ATÉ 4X SEM JUROS Ponto de venda sem taxa de conveniência: Bilheteria Allianz Parque – Portão A – Rua Palestra Itália, 200 Água Branca, São Paulo – SP, 05005-030 Horário de Funcionamento Das 10:00 às 18:00 horas. – Dias de jogos do Palmeiras e shows no estádio, a bilheteria não funcionará. Meia Entrada: Confira a política de meia entrada em: https://site.ingressorapido.com.br/meiaentrada É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário no ato da compra e entrada do evento (para compras em canais físicos) e na entrada do evento (para compras via internet). Pontos de venda: https://www.ingressorapido.com.br/sales-point (site para desktop) Reembolso São Paulo Prezado(a) Consumidor(a), Sobre o pedido de reembolso do valor pago para assistir ao show “KISS, End Of The Road World Tour“, que inicialmente seria realizado em Maio de 2020 e, por força da pandemia do coronavírus (covid-19), foi remarcado para Outubro de 2021 e, em razão da persistência da situação pandêmica no país, novamente será adiado para Abril/Maio de 2022, conforme amplamente divulgado, informamos que não será possível atendê-lo, haja vista a legislação especial em vigor. A propósito, o artigo 2º da Lei nº 14.046, de 24 de Agosto de 2020, cujo texto está disponível no link oficial: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14046.htm, dispõe que: “Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021): I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados”. Ademais, a legislação (artigo 2º, § 9º da Lei nº 14.046/2020), também prevê que essa regra “aplica-se aos casos em que o serviço, a reserva ou o evento adiado tiver que ser novamente adiado, em razão de não terem cessado os efeitos da pandemia da covid-19 referida no art. 1º na data da remarcação originária, e aplica-se aos novos eventos lançados no decorrer do período sob os efeitos da pandemia da covid-19 que não puderem ser realizados pelo mesmo motivo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021).” Logo, tratando-se de novo adiamento em razão da pandemia de coronavírus, não há como atender o pedido. Mercury Concerts Meia-Entrada São Paulo Prezado(a) Consumidor(a), A Mercury Concerts, informa que será garantido o direito à meia-entrada a todos os consumidores que adquiriam ingressos nesta modalidade, desde que comprovem que na data original do show, ou seja, em 16/05/2020, possuíam esse direito. Mercury Concerts RIBEIRÃO PRETO Local: Arena Eurobike Data: 1º. de maio de 2022, domingo Endereço: Rua Edgar Rodrigues, 373 – Ribeirão Preto (SP) Abertura dos Portões: 16h Horário do show: 21h Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados. INGRESSOS SETORES MEIA ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 700,00 R$ 350,00 ARQUIBANCADA R$ 300,00 R$ 150,00 PISTA R$400,00 R$.200,00 CAMAROTE OPEN BAR —- R$800,00 – Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet). BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA ARENA EUROBIKE – Rua Edgar Rodrigues ,373- Ribeirão Preto De segunda a sexta, das 10h às 18h. LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA Pela Internet: www.uhuu.com.br (taxas de conveniência e de entrega) FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS Internet:

– Cartões de crédito Mastercard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club. Bilheteria e Pontos de Venda: – Dinheiro; – Cartões de Credito Mastercard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard; – Cartões de débito Visa Electron, Mastercard débito, Elo Débito e Hipercard.