Kim. Vídeo de 2018 volta por conta da falta d’água

A assessora do vereador e candidato a prefeito pelo Solidariedade Marco Kim Jorge Fernanda Helena Daniel respondeu às perguntas com relação a um vídeo que circula nas redes sociais desde o final de semana. O vídeo é de 2018, mas parece ser atual por conta do tem recorrente da falta d’água. A gravação é de ainda no começo do conjunto Vida Nova na região da Praia Azul, mas ‘bombou’ no final de semana.

Leia abaixo o relato de Fernanda

Boa tarde a todos, venha através das minhas redes sociais agradecer a todos que estão nos procurando para saber como o Kim está, se está tudo bem, se ele foi agredido, etc.

As eleições chegaram, hoje viralizou um vídeo que é lá de 2018. Não é recente e não tem a ver com a atual falta de água em Americana.

Um pouco depois da entrega do Vida Nova (Praia Azul), houve um problema de ESGOTO. Para consertar, teve que fechar a ÁGUA. Dá pra entender a revolta dos moradores, que ficaram com problema de esgoto e em consequência disso com a agua desligada em pleno feriado.

Foi um problema com a obra (sujeira de obra da antiga construtora) mas também pelo descarte de lixo nas privadas, como fraldas, absorventes, e outras coisas, até mesmo roupas foram encontradas.

Kim poderia ter apanhado quando chegou lá pra ver o que estava acontecendo, porque a raiva e revolta torna as pessoas cegas, mas ele foi lá, deu a cara e foi muito cobrado, sabe por quê?

Porque as famílias confiam nele, sabem que o Vida Nova I e II existem graças a ele, e por isso o cobram tanto.

Mas o que ninguém mostra foi a continuidade disso e o desfecho da história.

O Kim juntamente com o Charley passou o feriado todo lá, o tempo todo, lado a lado com o DAE e não saiu de lá até que a obra fosse finalizada e o esgoto pudesse ser religado, e a água pudesse ser reaberta.

ELE foi. ELE teve coragem. ELE enfrenta o que vier, assim, de peito aberto. Sem medo.

ELE participou de tudo, até resolver. E RESOLVEU. As coisas se ajeitaram e tá tudo bem.

E desde 2015 acompanha os dois Vida Nova. Sempre. Nunca abandonou. Nunca deixou pra trás.

Ah, e ele esteve dias atrás novamente no Vida Nova. Foi muito bem recebido, pra ouvir sugestões da população de como melhorar nossa cidade.

O que faz desde sempre, aliás.

ISSO NINGUÉM MOSTRA!