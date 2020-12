Kim quer saber dos escorpiões no Jardim dos Lírios

O vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (Solidariedade) protocolou na secretaria da Câmara Municipal um requerimento em que pede informações e providências ao Poder Executivo quanto à infestação de escorpiões no condomínio Residencial Jardim dos Lírios.

De acordo com o parlamentar, moradores do condomínio o procuraram relatando os problemas enfrentados pela infestação dos animais. “Segundo eles, já foi realizada por parte da administração do condomínio o serviço de dedetização na tentativa de controlar o aparecimento dos aracnídeos, mas não tiveram êxito”, aponta.

Kim acrescenta que foram capturados doze escorpiões em apenas uma noite pelos moradores, tendo sido encontrados animais até mesmo no terceiro andar. “Visto a gravidade da situação, seria imprescindível que fosse realizada urgentemente uma vistoria no local pela equipe técnica do Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões – PVCE a fim de que os moradores sejam orientados sobre quais medidas podem adotar para evitar acidentes”, relata.

No requerimento, o vereador pergunta se a prefeitura, por meio do Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões, tem conhecimento o registro de queixas relativas ao local e quais providências a respeito da situação foram ou estão sendo tomadas para sanar o problema. Pede, ainda, que seja feito o controle químico no local e questiona a possiblidade de o PVCE realizar uma ação educativa no condomínio orientando os moradores sobre medidas preventivas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (17).