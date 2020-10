Kim promete busão de segunda a segunda e transporte pela represa

O candidato a prefeito Marco Kim Jorge/SDD usou sua conta no instagram para criticar o atual sistema de transporte público em Americana e prometer que os ônibus funcionarão ‘de segunda a segunda’.

MICROÔNIBUS E VANS– No vídeo feito para a IGTV, Kim afirma que serão criadas novas rotas e a prefeitura vai colocar microônibus e vans e outros meios para atender a comunidade.

TRANSPORTE ATÉ POR BARCO- Kim afirma também, no vídeo, que as regiões do Zanaga e das Praias- Azul e dos Namorados serão interligadas por barco.