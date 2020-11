Kim deve comandar Habitação do gov Sardelli

Candidato a prefeito na eleição do último dia 15, Marco Kim/SD deverá ser o secretário de Habitação do governo Chico Sardelli/PV a partir de janeiro. Os dois participaram de uma live esta terça-feira ‘ancorada’ pelo vereador, que foi muito elogiado pelo prefeito eleito.

No final da live, Sardelli deu a entender que haverá trabalho em conjunto entre seu governo e Kim. Falando sobre uma verba para a cidade, o prefeito eleito disse: “Vamos lutar por isso Kim, juntos”. Ainda mais no final, Sardelli cravou. “Vamos debater isso com quem entende, e quem entende é o Kim”.

Kim desejou boa sorte a Chico no pós evento- Hoje tive a oportunidade de conversar com o prefeito eleito @chicosardelli, reforçando a importância do diálogo para a democracia. A cidade de Americana escolheu continuar acreditando na força da experiência, da competência, da boa política. O trabalho sério e feito com amor por nossa cidade não pode parar, seguimos em frente apoiando tudo o que for feito para Americana.