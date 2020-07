Kim cobra melhorias no trânsito do Residencial Jardim dos Lírios

Na tarde desta quarta-feira (29), o vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, se reuniu com o secretário adjunto da Unidade de Transporte e Sistema Viário de Americana (Utransv) e autoridade municipal de trânsito, Eraldo Camargo, para tratar de demandas relacionadas ao trânsito de veículos em frente ao Residencial Jardim dos Lírios. Participou também da reunião um dos moradores do condomínio, Maikon Luiz Rodrigo Juste, que apresentou os anseios dos demais moradores para o parlamentar.

Na ocasião, foram pautadas a necessidade de melhoria na sinalização de solo, instalação de uma rotatória na entrada do condomínio para melhor orientar o fluxo dos condutores e faixas de pedestres nas esquinas da Rua Uirapuru. Uma vez que o asfaltamento da rua foi concluído a tendência é que o fluxo de veículos transitando pela via aumente. “Quando estivemos no local, fomos informados que essas demandas são recorrentemente discutidas pelos moradores do condomínio que estão preocupados que aconteça algum acidente, visto que a ausência da sinalização causa confusão no trânsito local”, afirmou Kim.

Durante a reunião, o vereador também reforçou a necessidade de medidas para controlar a velocidade dos veículos na Rua Uirapuru. Conforme relatado por Maikon, muitos condutores estão passando pelo local em alta velocidade colocando em risco não só a sua integridade física, como também dos pedestres que transitam pela via. “Seria muito importante a instalação de um redutor de velocidade ou alguma outra medida para dar mais tranquilidade pra gente”, comentou o morador.

O secretário ficou de, junto com a equipe técnica da Utransv, realizar uma vistoria no local a fim de estudar o que é possível ser feito para viabilizar as melhorias necessárias.

“Vamos acompanhar de perto todo este processo até que as melhorias sejam executadas, garantindo mais segurança pra população que vive não só no condomínio como também no seu entorno”, concluiu Kim.