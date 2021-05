Kifú visita UBS e Uruguaio quer construção de calçada

Vereador visita UBS Regional Zona Sul

O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), visitou esta semana, a UBS Regional Zona Sul – Dr. Joel Lincoln May Keese, no Jardim Santa Rita, onde foi atendido pela gestora Solange Aparecida Carrijo. A visita foi solicitada pelo vereador, para acompanhar parte dos trabalhos e atendimentos realizados no local. Essa unidade também abriga um Centro de Saúde Infantil que conta com equipe de pediatras, ala de observação e internação.

Após a reorganização estrutural do setor da Saúde, esta unidade passou a atender parte da região do bairro Santa Rita, Inocoop e toda a população dos bairros Vista Alegre, Parque do Lago, Santa Alice e Bosque das Árvores. Além de conhecer o espaço físico, o vereador também se informou sobre os diferentes tipos de atendimento prestados no local. “Foi uma oportunidade de conhecer melhor os trabalhos realizados naquela região e sanar algumas dúvidas relacionadas ao atendimento na rede básicas de saúde. Sempre que necessário e possível visitarei outras unidades básicas de saúde da nossa cidade”, disse Kifú.

O vereador destacou que levará demandas por melhorias de sinalização de solo e colocação de placas, além de sugerir novas opções de estacionamento no local ao Setor de Trânsito. Kifú também ressalta que essa unidade foi uma das referências do setor de Saúde, idealizadas pelo ex-prefeito Denis Andia, hoje servindo de modelo para outros bairros da cidade. O parlamentar destaca, ainda, que o atendimento pediátrico se transformou nos últimos anos em Santa Bárbara d’Oeste, priorizando muito o atendimento as crianças barbarenses.

Vereador sugere limpeza e construção de calçada em trecho da rua Itaúna

O vereador Erb Oliveira Martins, o Uruguaio (MDB), protocolou na Câmara Municipal, indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere a realização de serviços de calçamento e limpeza no final da rua Itaúna, em trecho localizado entre as ruas Itapura e Itacolomi, no Jardim Batagin. A pedido de moradores do bairro, Uruguaio visitou a referida área nesta manhã.

“Fomos procurados por munícipes com essa reivindicação, pois, segundo eles, a falta de calçamento obriga os pedestres a caminharem pela rua, disputando espaço com veículos e correndo risco de acidentes”, afirmou o vereador. Uruguaio também destaca a necessidade de limpeza dessa área, onde tem ocorrido descarte irregular de lixo e de entulho.