Kifú quer óculos para crianças carentes e Jesus mais locais para exames

Vereador propõe parceria público-privada para doação de óculos a crianças carentes

O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), protocolou, na última quarta-feira, o Projeto de Lei 52/2021, que dispõe sobre a criação de programa municipal de parceria público-privada (PPP), para doações de óculos para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pela rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a propositura, o cadastro das empresas interessadas em participar desse projeto deve ser realizado junto à Secretaria Municipal de Educação. Em contrapartida, essas empresas terão seus nomes divulgados em materiais relativos ao projeto e receberão um selo de identificação e reconhecimento.

“Esta propositura visa a atender crianças que sofrem com problemas de visão, os quais, na grande maioria das vezes, são percebidos na escola. Infelizmente, muitas famílias deixam essa situação passar de maneira despercebida e isso dificulta no aprendizado da criança”, afirmou Kifú. O parlamentar explica que enquanto essas crianças serão assistidas de maneira gratuita, o que deve contribuir para a qualidade de vida e para o aprendizado e desenvolvimento delas, as empresas solidárias serão reconhecidas no município e terão seu trabalho divulgado de maneira positiva.

Idealizador do projeto solidário #TamoJunto, o vereador explica que, mesmo antes da aprovação de um projeto de lei incentivando esse tipo de iniciativa, esse grupo já tem promovido parcerias com empresas em benefício da população carente. Nesse momento, por exemplo, o #TamoJunto fechou acordo com a Ótica Pires, com o intuito de garantir pares óculos a crianças de famílias de baixa renda. Numa próxima etapa, o projeto também pretende beneficiar idosos em dificuldade financeira.

Vereador sugere ampliação de locais para realização de exames na rede pública

O vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus (Avante), na última quinta-feira, indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que Secretaria Municipal de Saúde amplie o número de locais para coleta e realização de exames em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o parlamentar, essa medida tem por objetivo zerar, ou pelo menos diminuir, a fila de espera por exames.

“A demora na realização de exames tem gerado uma angústia muito grande entre os pacientes que buscam a saúde pública”, afirmou Jesus. O parlamentar afirma que tem sido procurado por diversas pessoas aguardando para realização de exames, muitas das quais também relataram que estão sendo obrigadas a se deslocar até o laboratório central para fazer a coleta do material.

“Estive no Laboratório Central para acompanhar de perto os serviços prestados para a população barbarense neste local. Diante da grande demanda, sugiro que a Administração aumente os locais para coleta e realização de exames, gerando mais agilidade e comodidade tanto para a população quanto aos profissionais que trabalham nessas unidades de saúde”, afirmou.