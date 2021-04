Kifú quer apoio a galera do iFood e Eliel economia de energia

O vereador Kifú Santos (PL), protocolou esta semana uma moção de apelo à empresa Ifood. Por meio dessa propositura, o parlamentar pede a criação de um ponto de apoio aos entregadores por aplicativo em Santa Bárbara d’Oeste. Esse local, que contaria com banheiros, espaço para refeições, internet e ponto para recarga de celular, garantiria mais segurança e conforto aos profissionais.

“O serviço de entrega cresceu absurdamente nos últimos anos, passando a ser a principal fonte de renda de muitas famílias. Infelizmente, Santa Bárbara d’Oeste ainda não conta com pontos de apoio para atender essa classe de maneira adequada e humana”, afirmou Kifú. O parlamentar destaca que esses profissionais estão entre os que mais se arriscam durante a pandemia, garantindo todo tipo de entrega nas residências e empresas, independente do dia, do horário e das condições climáticas.

Eliel quer Semana de Economia de Energia Elétrica

De autoria do vereador Eliel Miranda (PSD), foi protocolado, hoje (31), na Câmara Municipal, o Projeto de Lei 57/2021, que institui a Semana de Economia de Energia Elétrica em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a propositura, essa semana passará a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município, sendo regulamentada pelo Poder Executivo, que poderá promover diversas atividades voltadas à conscientização dos cidadãos.

“De acordo com dados da ONU, o número estimado de pessoas em todo o mundo que ainda vive sem acesso à eletricidade é de quase 1 bilhão. A estimativa é que grande parte delas siga nestas condições pelos próximos anos. Considerando a importância desse recurso para a vida e o progresso humano, essa é uma estatística preocupante”, afirmou Eliel, ressaltando que o acesso à eletricidade torna as cidades mais seguras, viabiliza serviços essenciais, como educação e saúde, e gera condições para que empresas se desenvolvam.

“É fundamental, além de ter acesso, preservar e usufruir da energia de maneira consciente. Inclusive, o dia 29 de maio foi estabelecido como o Dia Mundial da Energia Elétrica, uma data simbólica para que todos nós possamos refletir sobre o consumo consciente deste recurso”, explicou o parlamentar, que também destacou a importância de se conscientizar a população e incentivar a economia de energia elétrica em âmbito local.