Kifú e Joel do Gás vão a OAB por projeto social

O presidente da Câmara, Joel do Gás (PV), e o vereador Júlio César Kifú (PL) estiveram reunidos esta segunda-feira com o presidente da subseção local da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Rafael Berlato, e com o diretor da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo Danelon. O objetivo do encontro, solicitado pelos parlamentares, é a realização de uma parceria entre Câmara, OAB e Anhanguera, para o desenvolvimento de projeto social com serviços jurídicos, visando a atender a população mais carente do Município.

No encontro, o diretor da Faculdade Anhanguera disse que irá analisar a possibilidades dessa instituição participar deste projeto, cujo intuito é levar atendimento jurídico gratuito aos bairros periféricos. Essa ação, desenvolvida pela Câmara Municipal a pedido do vereador Kifú, já conta com o apoio da OAB local. Assim que esse atendimento tiver início, o presidente da Câmara, Joel do Gás, pretende envolver os demais vereadores, para que eles contribuam na divulgação do projeto nos bairros, onde serão prestados atendimentos presenciais.

Os vereadores pretendem se reunir, nos próximos dias, com representantes do Poder Executivo, para tratar de apoio em relação à disponibilidade dos espaços públicos para abrigar esse projeto social.