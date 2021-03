Ken Humano busca harmonização facial para ter o rosto ‘mais natural’

O famoso Ken Humano, Mauricio Galdi, esteve na Human Clinic, em São Paulo, para um tratamento especial. O modelo está em busca de um rosto mais natural e escolheu o renomado médico dermatologista e especialista em Harmonização Facial, Dr. Ivan Rollemberg.

“O que ele fez em mim eu não esperava, na verdade, ele atingiu o que eu queria e o que não queria, e o resultado disso foi a minha felicidade e eterna gratidão. Juro que pensei em não atender as orientações dele, mas senti algo diferente e concordei com as sugestões”, revela Mauricio Galdi

Dr. Ivan Rollemberg ressalta que só se tratar aquilo que de fato é uma necessidade ou que incomoda o paciente. “A medicina ensina tratar e detectar falhas ou deficiências. Quando o Mauricio me procurou pensei que seria um desafio, pois ele busca a perfeição e eu um resultado mais harmônico e natural. Na consulta nós conversamos e eu consegui mostrar para ele que através de alguns procedimentos eu conseguiria devolver a ele um rosto mais natural, mais jovem e mais belo como ele esperava”, conta Dr.Ivan.

Dr. Ivan é conhecido nacionalmente e busca cuidar e realçar a beleza natural de cada paciente. Ele acredita que a harmonização facial é um procedimento individualizado e com resultados personalizados. Dr. Ivan sempre prezou por um resultado natural e acredita os procedimentos não devem exceder os limites.

“Eu fiz no Maurício procedimentos faciais como fios, preenchedores, toxina e esvaziadores, ou seja, uma harmonização natural”, relata Dr. Ivan Rollemberg

“Não pretendo fazer mais nenhuma grande mudança, só vou manter o que o Dr. Ivan fez e fazer alguns procedimentos de rejuvenescimento. Sempre procurei por uma harmonização mais natural para o meu rosto”, ressalta Mauricio Galdi.

“Harmonização é captar a essência, analisar o todo, entender o objetivo de cada um, com sensibilidade somar todos os fatores e trazer mudanças sutis que sejam efetivas, mas que não mude as características da pessoa! Estou sempre pensando na autoestima e felicidade de cada paciente”, revela o médico dermatologista Dr. Ivan Rollemberg, considerado uma referência em harmonização facial.

Dr. Ivan Rollmberg é dermatologista e especialista em Harmonização Facial, tem em seu currículo diversos cursos a médicos de todo Brasil e atendimentos. A Human Clinic está localizada no coração de São Paulo, nas proximidades do Parque Ibirapuera. A clínica é a mais procurada por ter alta tecnologia nas áreas de Bem Estar, Saúde e Estética.