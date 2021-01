Kéfera cotada pra ser estrela do BBB 21

O formato da última edição do Big Brother Brasil (BBB), com influenciadores e anônimos, tem feito os fãs do programa especularem os participantes da temporada de 2021. Um dos principais nomes apontados pelos espectadores é a digital influencer Kéfera, que tem 13,2 milhões de seguidores no Instagram.

A próxima edição vai ao ar no dia 25 deste mês e vai durar 100 dias . O diretor do programa anunciou que revela novidades no dia 8 de janeiro .

Um internauta levantou a campanha em favor da influencer, em um comentário nas redes sociais do diretor do programa, Boninho. “Queria muito que a Kéfere tivesse no BBB 21”, dizia o texto.

Em resposta, Boninho disse que é fã da influenciadora, deixando em aberto se ela estará ou não entre os participantes da próxima edição.

Na semana passada, o apresentador do programa, Tiago Leifert, afirmou que os nomes dos participantes ainda não estão confirmados. A produção do programa precisa que os nomes estejam confirmados até 14 dias antes do início, já que o elenco deverá passar 14 dias em quarentena devido à pandemia da Covid-19. Antes e depois da quarentena, os participantes serão testados.

Boninho, publicou no microblog do BBB que tem novidades para contar sobre a 21ª temporada do programa. Os fãs especulam que se trata da divulgação dos participantes.

“Vamos começar a conhecer o #BBB 21? Eu tenho novidades para te contar… e a primeira é essa. Save the date: 8/1/2021”, afirmou Boninho.

Outros nomes apontados pelos fãs do programa são o cantor e ator Fiuk, as a atletas de nado sincronizado Bia e Bianca, a atriz Roberta Rodrigues. Além de Kéfera, a produção está cotando Ney Lima, Gracyanne Barbosa, Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi, e Alex Mapeli.