Kbça vai de Jr Dias e ainda não definiu prefeito

Cotado para sair candidato a vereador pelo PSD, o ativista cultural Anderson Kbça decidiu apoiar o candidato a vereador Juninho Dias/MDB, que disputa a reeleição este ano. Kbça disse que ainda não definiu que vai apoiar para prefeito.

“Apoiar o mandato do Jr Dias é dar mais oportunidades para as discussões sobre políticas públicas que todos nós necessitamos. Juninho Dias mostrou-se disposto a dialogar com toda sociedade junto com os poderes públicos por medidas em prol a saúde, esporte, educação, transporte, cultura e lazer”, disse Kbça.

Segundo o apoiador, ainda há muito o que avançar e por isso não se pode perder a chance de manter a voz do povo na Câmara Municipal de Americana.