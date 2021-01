O empresário Anderson Kbça vai ser o diretor da Regional do Zanaga. Aliado do vereador Juninho Dias (MDB), Kbça chegou a ser cotado para sair candidato a vereador em 2020 mas desistiu e foi pra campanha do mais votado da eleição.

Na regional, ele deve trabalhar para ‘cuidar do bairro’. A regional foi por anos administrada por parceiros do ex-vereador Paulo Chocolate.