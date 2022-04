Kátia na Reunião do Parlamento da RMC em Vinhedo

A vereadora de Santa Bárbara d’Oeste Kátia Ferrari (PV) participou na manhã desta sexta-feira (1º/4) da terceira reunião do ano do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, na cidade de Vinhedo. Ela foi representando o presidente da Câmara Joel do Gás, do mesmo partido.

A principal pauta de Kátia foi reforçar a necessidade de recuperação do viaduto na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 139, parada há meses. E solicitou intermediação do Parlamento para apelo por uma delegada para assumir a Delegacia de Mulher da cidade, demanda já articulada com grupo de lideranças femininas de Santa Bárbara e Região.

Por fim, a verde sugeriu a instituição de uma Comissão da Mulher e uma Comissão de Proteção de Animais no âmbito do Parlamento Metropolitano.