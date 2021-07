Kátia Ferrari comenta início do mandato e causas

Eleita ‘com folga’ na eleição de 2020 para ocupar um cargo na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, a vereadora Kátia Ferrari (PV) acelerou o mandato nas últimas semanas e voltou a ser referência na defesa da causa animal. Kátia, que teve 1.772 votos na eleição, é voluntária de uma ONG ligada à causa mas passou também a buscar outros nichos, como a divulgação de pontos de leitura e cobranças de parques e praças.

A pedido do NM, ela avaliou a experiência deste começo de mandato.

Leia abaixo.

Em janeiro deste ano eu tomei posse, como vereadora de Santa Bárbara D’Oeste. Com duas responsabilidades a mais: honrar os votos de quem ama os animais, e das mulheres (que tinham baixíssima representação no mandato antigo).

Ainda é cedo, porém, avalio estes 6 meses de mandato como intenso e bastante proveitoso, apesar das limitações da pandemia.

Estivemos na Assembleia Legislativa, buscando emendas para área da saúde publica e saúde da mulher. Visitei alguns centros de animais silvestres do Estado de São Paulo, e visitei também centros de bem-estar animal que auxiliam (cada própria cidade) as demandas dos seus bichinhos.

Evoluímos bastante, e pretendo aprender e evoluir mais ainda. Busco estar em contato direto com meus eleitores, e estar à disposição deles.