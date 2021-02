Karon Conka vira líder do BBB 21

Karon Conka virou a líder da semana do BBB 21. Na última rodada da prova, a rapper escolheu a palavra “otimismo”, que valia a liderança da semana. Nego Di, foi eliminado enquanto Gil e Fiuk foram vetados.

A dinâmica da prova foi relativamente simples. Os participantes tinha de, na primeira rodada, montar uma palavra com letras em latinhas de refrigerantes. A ideia era correr até um recipiente central e pegar as letras que faltavam dentro de um minuto.

Problema: Nego Di trocou a ordens das latinhas depois de ter apertado o botão e acabou sendo eliminado. Projota e Sarah tiveram um problema no acionamento da máquina, o que não gerou problemas para eles.

Mas ainda teve uma importante questão da sorte. Cada brother tinha uma palavra para montar, mas as palavras tinham uma ordem de importância. Ganhava quem tivesse escolhido montar a palavra “otimismo”. Lembrete: depois de montar as palavras, os brothers ainda tinha a chance de trocar de palavras, mais um golpe da sorte. Acabou com “otimismo”, exatamente Karol Conká.