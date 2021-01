Karen comanda assessoria de Kátia Ferrari

Amiga de longa data e ‘da vida’ da vereadora novata Kátia Ferrari (PV), a ex-primeira dama Karen Heins foi escolhida para ser a assessora do gabinete. Karen já trabalhou na assessoria da Câmara de Santa Bárbara ainda no mandato 2013-2016 e volta agora a fazer parte do quadro de servidores. “Karen me auxiliou muito na campanha e somos amigas há mais de 10 anos”, disse Kátia.

Defensora da causa animal, Kátia Ferrari deve adotar tom mais independente na Câmara apesar de ser do PV. A dupla K.K. ainda tem muito a mostrar, mas entrosamento fora do ambiente profissional tem de monte.