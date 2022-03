Karatecas representam Americana em Campeonato Paulista

Americana será representada por 22 atletas na segunda etapa do Campeonato Paulista de Karatê, que acontece neste sábado (26) na cidade de Franca e é organizado pela Federação Paulista.

Os atletas participantes fazem parte do Instituto Jr. Dias que, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, mantém a escolinha de base, que vem revelando muitos talentos no karatê. Sob o comando de Isabel Dias, presidente do instituto, e Paulo Dias, ambos ex-atletas e técnicos de karatê, Americana tem grandes chances de pódio na competição deste sábado.

“Com histórico de grandes revelações e títulos, o Instituto Jr. Dias leva o nome de Americana a grandes cenários do karatê nacional. Com aulas gratuitas, as competições são um atrativo para que novos atletas integrem o Instituto e possam representar nossa cidade”, afirmou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.