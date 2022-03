Karatê Santa Bárbara traz 5 medalhas no Troféu SP Interestilos

A equipe de Karatê de Santa Bárbara d’Oeste conquistou cinco medalhas no 29º Troféu São Paulo de Karatê Interestilos, competição disputada no último domingo (20) no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O evento reuniu cerca de 1.000 atletas de todo o Estado de São Paulo e foi a primeira competição em que a equipe da modalidade da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) entrou em ação na temporada 2022.

Confira os resultados:

Caroline Passos, medalha de ouro na categoria Luta Adulto C Marrom e Preta

Emerson Favero, medalha de prata na categoria Luta Master Marrom e Preta

Marina Abreu, medalha de bronze na categoria Kata Adulto Faixa Branca

Renato Gaiola, medalha de bronze na categoria Luta Master A Marrom e Preta

Ludymila Carmo, medalha de bronze na categoria Kata Adulto Marrom e Preta

A equipe barbarense foi comandada na competição pelos professores João Donizete (diretor técnico da Confederação Brasileira de Karate Interestilos) e Julia Francieli (coordenadora técnica da equipe barbarense).