Kaká da apoio a desafio Aquecendo as Ruas

A chegada do inverno sempre representou um grande sofrimento para milhares de pessoas que vivem em situação de rua na cidade de São Paulo, que ficam suscetíveis à hipotermia e outros problemas decorrentes da exposição às baixas temperaturas comumente registradas na capital paulista durante esse período. Com a agravação da pandemia de Covid-19 e a saturação do sistema público de saúde, essa população está ainda mais vulnerável. Pensando nisso, o ultramaratonista Cícero Barreto – que é também executivo da área de saúde –, em parceria com o Núcleo Assistencial Anjos da Noite e a Agência Newton, mobilizam a comunidade de corredores de rua em uma campanha de solidariedade para mitigar o sofrimento desta população: o “Desafio Aquecendo as Ruas”.

Criado em junho de 2020, o projeto propõe aos atletas, amadores ou não, a doação de um cobertor para cada quilômetro vencido durante o desafio. Em sua primeira edição, a iniciativa mobilizou mais de cem pessoas que, juntas, arrecadaram mais de dez mil reais, convertidos na compra e distribuição de mais de mil cobertores, que era a meta estabelecida pelos organizadores. Agora, para esta segunda edição, que ocorrerá entre os dias 21 de junho e 21 de julho, o “Desafio Aquecendo as Ruas” tem o apoio do apresentador esportivo Bruno Vicari como embaixador e uma meta ainda mais ambiciosa: arrecadar 2021 cobertores para quem mais precisa.

O projeto conta com a mobilização dos participantes para engajar novos corredores, com a divulgação dos percursos e das doações por meio das redes sociais, criando uma rede de solidariedade entre quem frequenta as ruas durante seus momentos de lazer e aqueles que, por diversos problemas sociais, encontraram nela o único lugar para sobreviver.

Para conhecer o projeto, mobilizar amigos corredores em prol das pessoas em situação de rua e espalhar essa mensagem de solidariedade e amor ao próximo, visite a página do Desafio Aquecendo as Ruas e engaje nesta causa!