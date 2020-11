Kadu vence apostas e sai fortalecido da eleição

Depois de três mandatos e de ter presidido a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Kadu Garçom decidiu sair da disputa este ano e apostar no seu partido- PL- e apoiar a candidatura de Rafael Piovezan. Atacado no começo do ano por se posicionar contra o presidente Jair Bolsonaro, Kadu emplacou dois vereadores e chegou ‘grandão’ para a sessão da última terça-feira.

PESQUISA, CRÍTICAS E VERDADES– Na linda de frente da campanha de Piovezan, em especial no debate político, Kadu questiona a postura do derrota Dr José e seu grupo na reta final da campanha- em especial por conta da pesquisa divulgada e ‘celebrada’ pelo time do PSD. “Só queria saber o que ele acha que aconteceu, se Rafael disparou em 24horas ou se a pesquisa era mesmo fake?”.