Presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste entre Kadu Garçom teve as contas do período que foi presidente da Câmara da cidade (2018 e 2019) aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE SP. A Câmara gastou, no exercício de 2018, R$ 75,41 por cidadão barbarense.

A nota técnica da assessoria do Tribunal indicou que “Quanto aos aspectos de natureza econômico-financeira, a Assessoria Técnica opinou pela regularidade das contas”.