Juninho quer teleconsulta para sintomas gripais na rede pública

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) apresenta à Prefeitura de Americana um modelo de teleatendimento para moradores do município e que utilizam o sistema único de saúde e que apresentem sintomas gripais.

A ideia apresentada pelo parlamentar já é executada na cidade de Indaiatuba e, segundo Juninho, pode aliviar as longas filas nas unidades de saúde e o risco de contaminação durante a espera por atendimento de forma presencial.

Conforme o documento, em Indaiatuba o atendimento individualizado se dá pelo preenchimento de formulário disponível no site da Prefeitura, pelo qual o morador com sintomas, sem sair de sua casa, pode, por meio do canal “MINHA SAÚDE”, entrar em contato com profissionais e receber orientações para o caso apresentado. Diante do diagnóstico, o paciente é direcionado para tratamento em casa, realização de exames ou é orientado a procurar uma unidade de saúde de forma presencial.

Segundo o parlamentar, “a ideia é criar em Americana mais uma forma que garanta o acesso ao serviço médico, desta vez, rápido e seguro, principalmente para pacientes com sintomas gripais, além de descongestionar as unidades de saúde que tem recebido uma alta demanda, o que acaba colocando por muito tempo pacientes contaminados com aqueles que não possuem o vírus”.