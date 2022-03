Juninho Dias quer espaço para motoqueiros praticarem o ‘grau’

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que prevê um espaço destinado para a prática do Wheeling, conhecido popularmente como ‘grau’, praticado por motociclistas.

Praticado por meio de manobras com a suspensão de uma das rodas, a atividade tem ganhado cada vez mais espaço na cidade e região, contudo sem local adequado que garanta a segurança dos praticantes e daqueles que prestigiam a atividade.

Com o projeto, fica criada a “Rua do Grau” que será destinada pela Prefeitura para a prática exclusiva da modalidade do “grau”, cabendo ao Poder Executivo a regulamentação do projeto. “Tenho visitado e acompanhado os praticantes do grau, e a principal queixa e observação é a discriminação com a modalidade. Os praticantes crescem cada vez mais, mas não há lugar adequado para a prática, ou seja, colocando em risco tanto os motociclistas, quanto os telespectadores. O meu projeto de lei é uma forma de incentivar o esporte na cidade, garantindo que haja um local adequado, com a devida segurança e fiscalização para o efetivo cumprimento das leis de trânsito.”, acrescentou o vereador.

LEIA TAMBÉM: Juninho Dias quer solução para ‘asfalto’ do Monte Verde

O projeto agora passa pelas comissões da câmara e, caso não haja nenhum impedimento legal, segue para discussão e votação dos vereadores.