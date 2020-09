JR Dias ‘vai pra cima’ da prefeitura por setor de eventos

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) protocolou nesta segunda-feira, um requerimento à Prefeitura Municipal de Americana questionando sobre a possibilidade de retomada das atividades do ramo de eventos a partir dos próximos avanços de fases no Plano São Paulo.

O parlamentar afirmou que após a retomada de muitas atividades comerciais como bares, academias, restaurantes e cultos religiosos com medidas sanitárias, foi muito questionado por empresários do ramo de eventos quanto à adoção de medidas que possam viabilizar a retomada dessa atividade.

“Os empresários do setor estão parados desde o início da pandemia, sem qualquer renda, buffets, cerimonialistas, músicos, garçons, promotores, seguranças, profissionais de limpeza, fotógrafos e muitas outras categorias afetadas, principalmente quanto aos eventos que cumprem com todos os protocolos sanitários, além do controle da quantidade de convidados limitando a 40%”, disse Juninho.

No documento, Juninho questiona quanto ao planejamento de retomada da atividade e os prazos, os protocolos sanitários e a quantidade de funcionários para realizar uma boa fiscalização assim que a atividade for liberada. O vereador também indaga quanto ao reaquecimento do setor através de descontos e isenções de taxas municipais, além de questionar a Prefeitura se há um cadastro das empresas dessa atividade, a fim de criar um canal direto de informações e orientações.