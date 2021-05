Juninho Dias vai à Alesp e cola com deputado do DEM

Cotado para ser candidato a deputado estadual pelo MDB em Americana, o vereador Juninho Dias esteve na Alesp- Assembleia Legislativa de São Paulo- esta terça-feira e se reuniu com o deputado estadual do DEM Rogério Nogueira, que tem como base eleitoral Indaiatuba.

Jr Dias tem dito que dificilmente virá candidato a deputado no ano que vem, mesmo com a negativa do ex-prefeito Omar Najar/MDB e com a expressiva votação recebida em outubro do ano passado. Com os quase 4 mil votos recebido em 2020, ele se torna uma força que atrairá muita gente para buscar seu apoio na cidade.