Juninho Dias quer solução para ‘asfalto’ do Monte Verde

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) encaminhou um ofício ao Departamento de Estrada e Rodagem – DER, solicitando que materiais como raspas de asfalto de outras obras tenham como destinação as ruas do bairro Monte Verde.

No documento, o parlamentar ressalta que o local ainda não possui regularização, o que impede que benfeitorias públicas sejam realizadas.

“Temos que ir atrás de alternativas, se as raspas de asfalto das obras da Ivo Macris não podem ser aproveitadas, vamos atrás de outras que podem, o que não podemos é nos conformar”, acrescentou o vereador que garantiu buscar alternativas para o as ruas do Monte Verde.