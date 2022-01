Juninho Dias quer saber da fiscalização na barragem de Salto Grande

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a fiscalização das condições da barragem de Salto Grande.

No documento, o parlamentar destaca as fortes chuvas que têm caído sobre a região de Americana nos últimos meses e questiona se desde que a barragem da cidade teve sua classificação alterada para “risco B” (pequeno risco), em 30 de abril de 2019, o poder público tem feito fiscalizações no local e qual a freqüência destas análises.

“Tivemos um verão extremamente chuvoso na região sudeste, assim não podemos nos esquecer dos riscos que uma barragem oferece. Americana acompanhou de perto, principalmente no início de 2019, as discussões sobre a barragem e não podemos nos distanciar da necessária fiscalização constante no local”, acrescentou o autor.

No requerimento, Juninho pergunta se há relatórios da segurança da barragem referentes aos anos de 2020 e 2021 e, em caso positivo, solicita a apresentação dos documentos. Questiona ainda se o volume de água do local tem sido acompanhado, em especial em razão das fortes chuvas registradas nos últimos meses, e se existe treinamento da Defesa Civil e de moradores para o caso de incidentes.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (3).