Juninho Dias quer divulgação do app “Bombeiros Emergência”

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação na qual solicita à prefeitura que promova campanha informativa no município a fim de divulgar o novo aplicativo desenvolvido pelo governo do estado denominado “Bombeiros Emergência”.

No documento, o parlamentar destaca que o objetivo é incentivar a divulgação da nova ferramenta disponibilizada pelo governo estadual para que os americanenses tenham conhecimento e acesso ao serviço. Juninho menciona as funcionalidades do aplicativo para celulares com a possibilidade de acionamento para todas as ocorrências atendidas pela corporação, como incêndios, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamento e paradas cardiorrespiratórias.

“Atualmente, as pessoas estão cada vez mais conectadas e quase tudo se resolve pelo celular e em tempo real. Esse aplicativo vem a esse encontro. Já ouvi muita reclamação de pessoas que não têm informações sobre o itinerário do Corpo de Bombeiros e acabam até utilizando seu próprio veículo de maneira inadequada para socorros. Esse aplicativo permite que o usuário acompanhe todo o percurso de forma simultânea, sendo mais uma ferramenta para facilitar o dia a dia”, afirma o autor.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.