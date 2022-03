Juninho Dias pede mais linhas de ônibus; Poupatempo e SP-304

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) fez indicações à prefeitura solicitando estudos para implantação de mais linhas de ônibus. Nos documentos, o parlamentar destaca a necessidade envolvendo o Poupatempo e a Rodovia SP-304.

SP-304

Após reclamações, Juninho Dias protocolou indicação com o objetivo de instigar o Poder Executivo a incluir entre as linhas de transporte coletivo da cidade, uma linha que, em horários de pico para os trabalhadores, tenha a SP-304 como itinerário, interligando as regiões da Praia Azul e Mathiensen, facilitando o transporte dos trabalhadores. “Tenho recebido diversos pedidos e reclamações de pessoas que encontraram dificuldade principalmente de chegar até o Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima e em todo aquele polo de empresas que vai até a região do bairro Machadinho. Muitos moradores que residem nessas duas regiões acabam desistindo do posto de trabalho pelo custo alto e gastos com aplicativos de carona, que chegam a ficar com 40% da renda média desses trabalhadores, por isso a importância de estudos para que seja viabilizado novo trajeto do transporte público.” complementou o vereador.

POUPATEMPO

Em visita ao CIVI – Centro de Integração e Valorização do Idoso, o vereador constatou a necessidade de melhorias no acesso via transporte coletivo tanto ao CIVI, quanto ao Poupatempo de Americana. Diante das reclamações, Juninho protocolou na Câmara Municipal uma indicação ao Poder Executivo para que sejam realizados estudos visando a implantação de novas linhas de ônibus que contemplem os quatro pontos da cidade com o local. No documento, o parlamentar frisa a importância, principalmente, de linhas da Cidade Jardim, Jardim da Paz e Praia Azul com destino ao espaço, além da necessidade de uma linha que faça o trajeto Poupatempo x Terminal Central.