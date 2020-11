Juninho Dias lança jingle storytelling com artistas de Americana

Em seu novo jingle, o vereador e candidato à reeleição Juninho Dias (MDB) apostou em um estilo storytelling, contando história, incluindo diversos estilos musicais. No jingle, Juninho também selecionou apenas artistas locais com o objetivo de valorizar a classe que enfrenta dificuldades, principalmente neste período de pandemia.

A melodia fala de lutas e vitórias na trajetória de vida de Juninho Dias, fazendo alusão a todas as crianças que crescem em comunidades carentes, com o foco principal no esporte, como grande auxiliador no desenvolvimento de crianças e adolescentes, fazendo a diferença na vida de milhares de famílias.