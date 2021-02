Juninho Dias detona secretário de governo; “agora só trato com o Chico”

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) levantou a primeira desavença entre vereador e secretário de governo na gestão Chico Sardelli (PV). O secretário de governo, entre outras coisas, é o responsável por tratativas entre poder legislativo e executivo.

O desentendimento começou após a elaboração da alteração da lei Programa Amigo do Esporte – alteração de autoria de Juninho e projeto original de autoria do vereador e presidente da Câmara, Thiago Martins (PV). Juninho pediu para que Jesuel de Freitas – secretário de governo de Chico – avisasse Thiago Martins de que membros do poder executivo também participaram da elaboração das alterações no projeto original para não causar desavenças com o presidente da Câmara.

Segundo Juninho, Jesuel teria se recusado a fazer o aviso, o que motivou Jr a usar a palavra na sessão e ‘soltar o verbo’ contra Jesuel. É sabido que Jesuel é um desafeto do ex-prefeito Omar Najar (MDB), que é bastante ligado à Juninho.

“Esclarecer publicamente, pela falta de comunicação, digo, uma parte eu assumo, mas a outra parte foi do secretário de governo, que ajudou na alteração desse projeto. A gente tem humildade para reconhecer, mas até por whatsapp eu tentando diálogo com o secretário de governo pra entrar em contato com você (Thiago Martins) pra amenizar essa situação, não vi o esforço dele, ele falou que não faria isso”, disse Juninho durante a sessão.

O imbróglio foi suficiente para fazer Juninho “cancelar” Jesuel. “Ontem o projeto foi pra pauta, e durante a sessão, eu entre em contato com o Jesuel pedindo pra ele entrar em contato com o Thiago pra explicar que a emenda foi desenvolvida com executivo e assumisse alguma coisa caso o vereador ( Thiago Martins) perguntasse. Eu assumi e porque ele como governo, que ajudou a alterar a lei não vai ligar e justificar? Ele deixou a situação na minha mão e afirmou que não era papel dele fazer isso.

“Já que não segura suas responsabilidades, desde a data de ontem não tem mais dialogo de falar (com Jesuel), meu negocio agora é com o chico”, encerrou Juninho.

Após as falas de Juninho, Martins “atacou” Omar Najar (MDB) – que está semanalmente com Juninho.