Juninho Dias busca abertura de unidade do Sebrae e Caixa Econômica no Zanaga

SEBRAE

O vereador Juninho Dias (MDB) reuniu-se na sexta-feira (27) com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, para debater a ampliação econômica do bairro Antônio Zanaga. Dentre os assuntos discutidos, foi feita uma solicitação para a instalação de um posto do Sebrae(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) na região.

O parlamentar destacou que contar com uma unidade do Sebrae para atendimento das pessoas que buscam técnica e suporte ao pequeno negócio garantiria mais ferramentas de apoio aos pequenos empresários e mais investimentos na região. Juninho reforçou ainda a necessidade dea região contar com um serviço bancário, motivo de queixas de moradores desde que o Banco do Brasil encerrou as atividades da agência que mantinha no local.

Tanto o parlamentar como o representante do Executivo se comprometeram a iniciar tratativas junto à Caixa Econômica Federal para a possível instalação de uma agência no bairro. Com este objetivo, Juninho protocolou ofício endereçado à instituição bancária com a solicitação.

“A região do pós-Anhanguera é uma potência, o comércio local é forte, mas é preciso incentivo no empreendedorismo. Uma unidade do Sebrae seria um ótimo caminho. Além disso, conseguir uma agência da Caixa Econômica traria mais acessibilidade aos moradores nas transações bancárias e benefícios às duas partes”, afirmou o vereador.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O vereador Juninho Dias protocolou na Caixa Econômica Federal um ofício onde questiona a possibilidade da abertura de uma agência no bairro Zanaga, a fim de atender a demanda da população da região. Para o parlamentar, a abertura de uma unidade não beneficiaria só a população da região, mas a própria unidade bancária. “A região não tem banco, sendo o mais próxima na Av. Paschoal Ardito, contudo a agência de lá abarca uma grande área de Americana, com uma demanda alta de atendimentos, o que seria desafogado com a divisão do atendimento na região do Zanaga, por exemplo, sem mencionar a dificuldade de locomoção de muitos moradores. Além da falta de banco, não temos sequer lotérica, sendo a única da região no Jardim Brasil, distante para os moradores do Zanaga. A região está desassistida e merece um atendimento bancário próximo e de qualidade”.

A região do zanaga contava com uma unidade do Banco do Brasil que foi desativada no início deste ano.