Juninho Dias apresenta moção de repúdio à CPFL por “má prestação de serviços”

Com reclamações que se arrastam há anos, o vereador Juninho Dias, que vem se posicionando firmemente na Câmara Municipal de Americana contra os serviços da CPFL na cidade, propôs moção de repúdio à Companhia.

Alinhando com demais vereadores o apoio à moção, o vereador traz no documento fortes queixas às atividades da CPFL, principalmente no que diz respeito ao não cumprimento das obrigações legais da empresa como, por exemplo, a capinação dos terrenos utilizados pela companhia, manutenção dos espaços que abarcam as fiações de alta tensão, entre outros.

Apesar de não especificar, as queixas se estendem à atuação na limpeza e manutenção da represa Salto Grande e poda das árvores pela cidade, que segundo o vereador é realizada de maneira contrária ao meio ambiente.

“Já convidamos, já tentamos tratativas, tudo que foi possível no diálogo nós já tentamos, mas o serviço da CPFL na cidade continua sendo falho, continuamos enfrentando grandes problemas, mas a população continua pagando um alto preço por isso. Espero que com essa moção de repúdio a CPFL se oriente, se adeque e entenda que não estamos satisfeitos com o que é feito hoje em Americana.”, acrescentou o parlamentar. A moção foi assinada por 19 vereadores de Americana.