Juliana repudia ministro e Fernando de olho em obra

Professora Juliana apresenta moção de repúdio a ministro da Educação por denúncias de irregularidades na destinação de verbas

A vereadora Professora Juliana (PT) apresentou uma moção de repúdio contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por conta das denúncias de corrupção e violação do princípio da impessoalidade na destinação de verbas federais para os municípios.

De acordo com a parlamentar, a moção foi apresentada após uma reportagem revelar um áudio atribuído ao ministro em que ele diz, numa reunião, que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verbas foram negociados por dois pastores próximos à cúpula do governo. Conforme a denúncia, o ministro teria afirmado ainda, segundo o áudio, que atende a demandas dos religiosos por determinação do presidente Jair Bolsonaro.

Na análise da parlamentar, essa prática consiste em violação do princípio constitucional da impessoalidade e também pode ser caracterizada como tráfico de influência. “A denúncia feita pela imprensa revela que o governo estaria dando preferência na liberação de verbas a municípios cujos prefeitos possuem alguma relação com os dois pastores. É uma situação absurda e que precisa de investigação e punição urgente, e é muito importante que a Câmara de Americana tenha manifestado seu repúdio por meio da moção aprovada em sessão”, disse a vereadora.

Na moção aprovada pelos vereadores, Juliana escreve ainda que “não é aceitável que verbas públicas sejam utilizadas para atender interesses e relações pessoais dos gestores e de pessoas próximas a eles. A destinação de verbas de investimento, fruto da cobrança de impostos da população, precisa respeitar os princípios constitucionais e atender às necessidades da população, priorizando os municípios com piores índices de desenvolvimento, e não municípios cujos prefeitos tenham relação pessoal com membros do governo”, conclui.

O documento foi aprovado pelos vereadores na sessão ordinária desta quinta-feira (24) e será encaminhado ao ministério.

Fernando da Farmácia acompanha início das obras de revitalização em rotatória da Cidade Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) acompanhou nesta quarta-feira (23) o início das obras de revitalização da rotatória existente na Avenida Abdo Najar, no cruzamento com a Rua das Petúnias, no bairro Cidade Jardim. O serviço, realizado pela secretaria de Obras e Serviços Urbanos e pela unidade de Trânsito e Sistema Viário, atende à indicação (nº 3526/2021) de sua autoria.

No documento, o parlamentar destacou que o local é de intenso fluxo de veículos e um dos principais acessos aos bairros Cidade Jardim, Mathiensen e Jardim dos Lírios. Citou ainda a necessidade de manutenções na rotatória e no canteiro central, a reposição da tampa de bueiro e o reforço na pintura das faixas de pedestres, frisando que se tratava de uma reivindicação de moradores.

“Esse trecho é um dos principais acessos aos bairros Cidade Jardim, Mathiensen e Jardim dos Lírios. Depois de concluídas, essas intervenções na rotatória vão melhorar significativamente o trânsito no local”, analisa Fernando da Farmácia.