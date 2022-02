Juliana quer debate sobre Mobilidade e Gualter, mais vagas pra vans

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando a realização de audiência pública para discutir o planejamento e ações voltadas à mobilidade urbana ativa e sustentável, a implantação de ciclofaixas e a acessibilidade das vias públicas em Americana. No documento, ela propõe que a atividade seja realizada na segunda quinzena de março. No requerimento, a parlamentar cita que Americana possui avenidas com grande movimento de veículos e não conta com ciclofaixas que garantam a segurança de ciclistas. Aponta, ainda, que a cidade está em vias de elaborar um Plano Municipal de Mobilidade Urbana e que é necessária a discussão do tema entre Poder Público e sociedade civil, para o planejamento e futura implementação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana ativa e sustentável.

Juliana – que participou nesta segunda-feira (14) de uma reunião por videoconferência com o grupo de trabalho que está elaborando o Plano – destaca que existe atualmente uma mudança de paradigma nas políticas de mobilidade, atualmente voltadas ao uso preponderante de veículos automotivos individuais, que causam impactos como engarrafamentos, custos elevados, acidentes e emissões de gases de efeito estufa. “Americana, assim como grande parte das cidades brasileiras, apresenta um trânsito sobrecarregado pelo excesso de veículos, e isso reflete no clima da nossa cidade. Não dá mais para pensarmos em mobilidade urbana sem envolver questões do meio ambiente e sustentabilidade. Essa audiência visa contribuir para que a revisão do plano municipal de mobilidade urbana se dê a partir de uma ampla discussão com a população, para que o novo plano seja fruto de um processo democrático, participativo e transparente”, disse a vereadora.

Além disso, a audiência irá debater o cenário e propostas relativas à acessibilidade nas vias e espaços públicos do município. “Precisamos de uma discussão séria sobre esses dois temas, que, apesar de distintos, estão interligados e, quando bem trabalhados, resultam na garantia do direito à cidade”, disse Juliana.

No requerimento, a parlamentar solicita que sejam convidados para a audiência os representantes das secretarias municipais de Planejamento, Governo, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Transportes e Sistema Viário, representantes do SENAC (Paulo Henrique Barbosa e Lívia Lemes Fonseca) que estão elaborando o Plano de Mobilidade e demais autoridades do município, além de entidades, grupos do movimento de ciclistas da cidade e sociedade civil.

“A elaboração de um plano dessa importância precisa contar também com a participação da população, de quem vive a cidade Americana. É preciso dar voz aos ciclistas, motoristas profissionais, estudiosos do tema, entre outros, a fim de que as soluções apresentadas no plano sejam as melhores possíveis, sempre levando em conta a questão climática e o crescimento sustentável da nossa cidade”, concluiu Juliana.

O requerimento será relacionado na pauta da sessão desta quinta-feira (17) para ser discutido e votado pelos vereadores.

Gualter pede mais vagas para vans escolares no Campo Limpo

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo que a prefeitura aumente o número de vagas para estacionamento de vans escolares na Rua Ítalo Boscheiro, em frente a uma escola particular do bairro Campo Limpo.

No documento, o parlamentar destaca que condutores de vans escolares que atuam no município o procuraram solicitando o encaminhamento do pedido ao Poder Executivo. “Tem aumentado consideravelmente a quantidade de alunos que dependem desse transporte, o que faz automaticamente com que aumente também a quantidade dos veículos que prestam os serviços”, comenta o autor, que solicita no documento providências da prefeitura.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (17) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.