Juliana parabeniza doulas voluntárias e Rovina quer lixeiras nas 3 pistas

Professora Juliana propõe moção a doulas voluntárias que atuam no Hospital Municipal

A vereadora Professora Juliana(PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de congratulações direcionada às doulas voluntárias que prestam serviços no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em reconhecimento ao trabalho de auxílio e orientação às futuras mães, especialmente durante o parto.

No documento, a parlamentar destaca que o trabalho das doulas consiste em auxiliar gestantes e parturientes a enfrentar com mais segurança, conforto, tranquilidade e confiança um momento tão importante na vida por meio de orientações e informações sobre pré-parto, parto e pós-parto. A atuação inclui apoio ao aleitamento materno, uso de técnicas não farmacológicas de alívio da dor e a identificação de demandas específicas que requerem acompanhamento de outros profissionais e especialistas.

“Este é um trabalho essencial para a ampliação do atendimento humanizado de qualidade. A presença das doulas ajuda a deixar o momento do parto mais saudável e mais consciente, contribuindo para a redução de práticas que caracterizam violência obstétrica. As doulas não realizam procedimentos como exame de toque e ausculta fetal, mas ajudam a fortalecer a autonomia da mulher gestante e ampliar as condições para um parto seguro”, frisa Professora Juliana.

A autora destaca ainda que em Americana há um coletivo de voluntárias atuando há mais de 18 anos como doulas, inclusive no Hospital Municipal, ao qual a homenagem é dirigida. A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (19).

Dr. Wagner Rovina pede instalação de lixeiras na Avenida Antonio Pinto Duarte

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a instalação de lixeiras por toda a extensão da Avenida Antônio Pinto Duarte, principal via de acesso ao município e à rodovia Anhanguera.

No documento, o parlamentar destaca que a disponibilização de locais apropriados para o descarte de lixo foi uma solicitação de pessoas que utilizam a via, em especial para exercícios físicos como caminhada e corrida. “Há falta de lixeiras na extensão da avenida, o que acaba causando transtornos para quem a utiliza, pois muitas pessoas acabam descartando o lixo no chão”, comenta Dr. Rovina.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (16) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.