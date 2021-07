Juliana muda equipe e traz jornalista

A vereadora novata de Americana Professora Juliana (PT) decidiu mudar a assessoria. Saiu na semana o ex-vereador Celso Zoppi e entrou o jornalista Leon Botão (ex-TodoDia e ex-Liberal). “Precisava melhorar a minha comunicação e consegui encontrar o Botão para me auxiliar”, disse.

Ela fez uma avaliação do 1o semestre a pedido do NM. Para a vereadora, a tarefa de comunicação do mandato estava tomando muito de seu tempo. “Agora vou ter mais tempo para pensar na política e em outras atividades do mandato”, afirmou.