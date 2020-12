Prof.a Juliana monta assessoria PT raiz

A novata vereadora eleita Professora Juliana vai montar sua assessoria com um time PT raiz e paridade de gênero. O nome mais conhecido é o do ex-presidente da Câmara Celso Zoppi- que conhece como poucos o regimento interno da casa e não foi candidato este ano. Simone Maceti, na Câmara desde setembro, também está no time. Ela estuda gestão pública na Unicamp.

Lúcia Ferreira, professora da rede estadual como Juliana, vai pro time, que é completado pelo estudante de direito Álvaro Augusto.

Juliana também aposta na representação de classe- Lúcia é da Apeoesp- e Augusto- da juventude foi aluno dela no João XIX e organizou um levante quando ela cessada da escola, que também teve o apoio de Lúcia.