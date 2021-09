Prof.a Juliana ganha medalha Maria do Rosário

A vereadora novata de Americana Professora Juliana (PT) tem se destacado no âmbito estadual e até nacional do partido. Essa semana ela foi agraciada com a Medalha Maria do Rosário- voltada a mulheres que não se calam diante do machismo. Juliana foi atacada pelo vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (Patri) em agosto deste ano e recebeu apoio do PT estadual. O caso andou um pouco e logo depois esfriou.

Abaixo o que Juliana postou ao comentar a premiação.

Se lutar por democracia, por um país mais justo, igualitário e com mais respeito e direitos para as mulheres é “ser Maria do Rosário”, então somos todas Maria do Rosário!

Mulheres fortes incomodam, mas não serão silenciadas. Essa lista tem tantas outras mulheres, que nem caberia numa postagem. E quer saber? A lista só vai aumentar!

Honrada em receber a Medalha Maria do Rosário. Avante @mulherespt ♥️ #nãomecalo