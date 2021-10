Juliana faz tour por UBSs de Americana

A vereadora Professora Juliana visitou nesta sexta-feira (8) as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do São Vito e do bairro Cariobinha para identificar problemas e fiscalizar o atendimento na área da saúde. Nos dois postos, levantou informações sobre as filas para atendimentos com médicos e constatou, na unidade do Cariobinha, problemas estruturais que motivaram a elaboração e protocolo de uma indicação para que sejam feitas melhorias no espaço.

“Percebemos uma diferença muito grande entre as unidades visitadas hoje. O prédio do São Vito é novo, está com boa estrutura, mas lá falta um reforço no atendimento de ginecologia. Na UBS do Cariobinha a situação é mais grave e precisa de intervenções por parte da prefeitura, e por isso já protocolamos uma indicação para que os reparos necessários sejam feitos”, disse a vereadora.

Na indicação, a vereadora aponta problemas na caixa de gordura da UBS, infiltrações de água e sujeira nas calhas, pisos quebrados na sala de curativos, entre outros problemas. “A equipe nos relatou que a caixa de gordura está há seis meses sem tampa e vazando na área externa da unidade, uma situação que causa mau cheiro e é muito anti-higiênica. Outro problema é no piso da sala de curativos. Ele está todo quebrado, faltando pedaços, expondo o cimento”, relatou a parlamentar.

A vereadora apontou também na indicação que há necessidade de ampliação do prédio e da equipe da UBS Cariobinha diante da alta demanda do bairro. “Em frente à unidade há novos condomínios de prédios, com dezenas de torres, uma alta densidade populacional. Essas famílias estão buscando os serviços do SUS e sobrecarregando a equipe e a estrutura. Os empreendimentos foram aprovados e não houve ampliação da UBS para dar conta dos atendimentos, então indicamos que seja feito um estudo para ampliar a unidade”, disse a vereadora Professora Juliana.